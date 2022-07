Frauen-Fußball-EM Deutschland nach 2:1 gegen Frankreich im Finale

Popp war mit einem Doppelpack herausragend Foto: APA/AFP

Ö sterreich-Bezwinger Deutschland hat den Sprung ins Finale der Frauen-Fußball-EM geschafft. Der Rekord-Europameister bezwang am Mittwochabend Frankreich in Milton Keynes in einer packenden Partie mit 2:1 und bekommt es nun am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1) im Kampf um den Titelgewinn im ausverkauften Londoner Wembley Stadium mit Gastgeber England zu tun. Einmal mehr herausragend bei den Deutschen war Doppel-Torschützin Alexandra Popp (40.,76.).