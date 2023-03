Kunst & Kultur "Frauen machen uns stark": Grönemeyer dichtet "Männer" um

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Auch Herbert Grönemeyer feiert den Frauentag Foto: APA/AFP

Z um Weltfrauentag am Mittwoch hat der Sänger Herbert Grönemeyer seinen Hit "Männer" auf "Frauen" umgemünzt. Wie der Radiosender RBB 88.8 des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) mitteilte, bot der 66-Jährige das Lied dort am Morgen erstmals und exklusiv in der "Frauen"-Version als musikalischen Gruß dar.