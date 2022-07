Frauenfußball-EM Auf Weg nach Wembley will England Hürde Schweden nehmen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Beth Mead ist Englands Torgarant Foto: APA/AFP

S chweden ist die vorletzte Hürde des englischen Frauen-Fußballteams auf dem Weg zum Sommermärchen. Mit einem Erfolg im Halbfinale am Dienstag (21.00 Uhr MESZ) in Sheffield soll es für die bisher beeindruckenden "Lionesses" bei ihrer Heim-Europameisterschaft ins Endspiel am Sonntag in Wembley gehen. Das zweite Halbfinale bestreiten am Mittwoch (21.00/beide live ORF 1) Österreich-Bezwinger Deutschland und Frankreich in Milton Keynes.