Frauenfußball Wenninger trifft und steigt mit Roma in CL-Gruppenphase auf

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Wenninger durfte erstmals im Roma-Dress über ein Tor jubeln Foto: APA/AFP

Ö sterreichs Fußball-Teamkapitänin Carina Wenninger hat den Sprung in die Gruppenphase der Champions League geschafft. Die 31-jährige Abwehrspielerin gewann am Donnerstagabend im Dress der AS Roma gegen Sparta Prag mit 4:1 und löste nach dem Hinspiel-2:1 souverän das Aufstiegsticket. Wenninger erzielte in der 35. Minute mit dem Treffer zum 1:1 ihr erstes Pflichtspieltor für den italienischen Topclub. Ebenfalls weiter kam Bayern München mit Kapitänin Sarah Zadrazil.