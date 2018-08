Mauersics vermutet eine "gezielte Racheaktion eines früheren Mitarbeiters", meinte er in einem der APA vorliegenden Statement. Missstände habe man bei einem Besuch am Mittwoch nicht festgestellt ( hier geht es zu unserem Bericht, in dem ein Insider die Missstände anprangert ).

Deutsch: Falschaussagen des Insiders

"Nach den Anschuldigungen rund um mutmaßliche Missstände in einem Pflegeheim in Frauenkirchen habe ich unverzüglich Kontakt mit unserem Betriebsrat vor Ort aufgenommen. Er hat mir berichtet und versichert, dass es keine derartigen Vorfälle gegeben hat bzw. gemeldet wurden. Heute waren auch Vertreter der Landesregierung vor Ort, um sich ein Bild der Situation zu machen. Auch sie haben - nach meinen Informationen - keine Hinweise auf angebliche Verfehlungen bzw. Missstände gefunden", so Mauersics.

Die SeneCura-Regionaldirektorin, Elisabeth Deutsch, wies die Vorwürfe des Insiders, bei dem es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter handeln soll, der kürzlich einvernehmlich das Unternehmen verlassen hat, als Falschaussagen zurück. Er hatte gegenüber der BVZ angegeben, dass etwa ein Betreuer für 65 Personen zuständig sei oder auch Fördermittel vom Land an der falschen Stelle eingesetzt würden.