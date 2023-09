Fußball Freiburg beim Europacup-Start gegen Piräus ohne Gregoritsch

Gregoritsch verpasst den Start in die Europa League Foto: APA/dpa

D er SC Freiburg muss im Europa-League-Gruppenspiel bei Olympiakos Piräus am Donnerstag (21.00 Uhr) auf den österreichischen Teamstürmer Michael Gregoritsch verzichten. Der 29-Jährige war bei der 2:4-Niederlage der Badener gegen Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga am vergangenen Samstag mit einer Muskelverhärtung in der Wade ausgewechselt worden. Beim Abschlusstraining des SC vor dem Abflug nach Griechenland am Mittwoch fehlte er.