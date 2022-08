Freiwillige Tests Wiener Kindergärten bekommen PCR-Lutschertests

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

PCR-Lutschertests für freiwillige Testung in den Kindergärten Foto: APA/THEMENBILD

W ien baut ab kommender Woche das Angebot für freiwillige Coronatests in den Kindergärten aus, wurde am Freitag im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) ein Bericht von ORF Wien bestätigt. Die rund 1.600 städtischen und privaten Kindergärten erhalten PCR-Lutschertests für jene Kinder, die noch keine PCR-Gurgeltests nutzen können. Die Tests können freiwillig daheim von den Eltern durchgeführt und an einem vorgegebenen Tag im Kindergarten abgegeben werden.