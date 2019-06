Konta eliminierte Paris-Vorjahresfinalistin Stephens .

Johanna Konta hat am Dienstag überraschend als erste Spielerin das Halbfinale der French Open erreicht. Die 28-jährige Britin eliminierte Vorjahres-Finalistin Sloane Stephens aus den USA nach 71 Minuten sicher mit 6:1,6:4. Konta hatte in bisher vier Auftritten in Roland Garros nie die erste Runde überstanden. Konta trifft nun auf Petra Martic (CRO-31) oder Marketa Vondrousova (CZE).