Serena Williams wieder im Grand Slam gescheitert .

Tennis-Star Serena Williams ist am Sonntag zum zwölften Mal in Folge beim Anlauf auf ihren 24. Grand-Slam-Einzeltitel gescheitert. Bei den French Open in Roland Garros war für die 39-Jährige im Achtelfinale Endstation, besiegt wurde sie von der Kasachin Jelena Rybakina 3:6,5:7. Vor ihrem 40. Geburtstag bleiben Williams nun noch zwei Chancen auf die Einstellung der Bestmarke der Australierin Margaret Court - in Wimbledon und bei den US Open.