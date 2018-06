Zverev in Paris erneut erst nach fünf Sätzen weiter .

Der als Nummer zwei gesetzte Deutsche Alexander Zverev hat am Freitag wie in Runde zwei über fünf Sätze gehen müssen, um die nächste Phase der French Open in Paris zu erreichen. Erst nach 3:54 Stunden kämpfte sich Zverev gegen Damir Dzumhur (BIH-26) mit 6:2,3:6,4:6,7:6(3),7:5 ins Achtelfinale. Mit dem Bulgaren Grigor Dimitrow musste sich am Freitag die Nummer vier des Turniers verabschieden.