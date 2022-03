Klimaschutz Fridays for Future streiken zum zehnten Mal für das Klima

In fast allen Bundesländern geht man wieder fürs Klima auf die Straße Foto: APA/Archiv

Die österreichischen Fridays-For-Future-Bewegungen begehen an diesem Freitag die bereits zehnte weltweite Auflage des Klimastreiks auf. In Wien beginnt die Aktion um 13.30 Uhr in der Wiener City beim Stubentor von wo aus der Demozug in Richtung Praterstern führt, wo ab 16.00 die Abschlusskundgebung in der Venediger Au stattfindet. Auch in den anderen Bundesländern - Ausnahme ist das Burgenland - wird wieder für den Klimaschutz auf die Straße gegangen.