Frontalzusammenstoß Drei Tote bei Verkehrsunfall in der Steiermark

B ei einem schweren Verkehrsunfall auf der Ennstal Straße (B320) in der Steiermark bei Schladming (Bezirk Liezen) sind am Montag kurz vor 7.00 Uhr drei Menschen getötet worden. Zwei weitere Personen erlitten schwere Verletzungen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Liezen. Ein Kastenwagen war auf der Umfahrung Schladming frontal gegen einen Klein-SUV geprallt, der einen Auto-Anhänger mitzog. Vier Personen wurden bei dem Zusammenstoß in den Wracks eingeklemmt.