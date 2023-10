Tiere Fuchs riss fast gesamte Flamingo-Kolonie im Zoo Schönbrunn

13 Rote Flamingos sind tot Foto: APA/AFP

E in Fuchs im Wiener Zoo Schönbrunn hat in der Nacht von 15. auf 16. Oktober fast die gesamte Kolonie an Roten Flamingos gerissen. 13 von 15 Tieren sind tot. Die beiden verbleibenden Vögel wurden an einen anderen Zoo übergeben. "Es ist leider ein Fehler passiert. Es wurde vergessen, die Tiere in die Innenanlage zu holen", bestätigte Sprecherin Johanna Bukovsky der APA am Montag einen "Kurier"-Bericht.