Österreicher missbrauchte Buben in Indien - verurteilt .

Ein Österreicher, der in Indien zumindest acht Buben mehrfach missbraucht haben soll, ist am Dienstag am Wiener Straflandesgericht zu einer unbedingten Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Der voll geständige Mann nahm das Urteil an. Strafmildernd wirkte, dass der Angeklagte selbst in seiner Jugend in Kinderheimen schwer missbraucht worden ist.