Fußball Fünf Messi-Tore bei Argentiniens Sieg gegen Estland

Messi geigte gegen die Esten groß auf Foto: APA/dpa

A rgentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi hat erstmals in einem Spiel fünf Tore für die argentinische Nationalmannschaft erzielt. Beim 5:0 Argentiniens im Test gegen Estland im spanischen Pamplona am Sonntag traf Messi zweimal in der ersten und dreimal in der zweiten Halbzeit, darunter einmal per Elfmeter. Bisher hatte er für das Nationalteam höchstens dreimal in einer Partie getroffen.