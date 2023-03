Tötung Fünf Tote bei Schießerei an US-Schule in Nashville

B ei einer Schießerei in einer Schule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag fünf Menschen getötet worden, drei Kinder und zwei Erwachsene, gab das Krankenhaus, in dem die Opfer einliefert wurden, bekannt. Zuvor hieß es von der örtlichen Feuerwehr: "Wir können bestätigen, dass wir mehrere Patienten haben." Der mutmaßliche Schütze sei tot, meldete die Polizei.