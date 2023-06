Fünffach-Sieg von Ducati in Deutschland - Martin gewinnt

Miller - Dritter im Qualifying und Sprint - ging vom Start weg in Führung, konnte diese Position aber nicht lange halten. Im Laufe des Rennens erwies sich Binder als der schnellere KTM-Fahrer. Der aus der dritten Reihe gestartete Südafrikaner arbeitete sich bis auf Rang drei vor, ehe in der 19. Runde nach einem Sturz ins Kiesbett in Folge eines Fahrfehlers Endstation für den 27-Jährigen war.

Binder war danach sichtlich angeschlagen Richtung Motorhome gelaufen, gab aber wenig später Entwarnung. Was blieb war der Frust. "Das ist enttäuschend, weil ich weiß, dass ich zumindest aufs Podium hätte fahren können. Das Team hätte es verdient, sie haben großartige Arbeit gemacht", gab Binder zu Protokoll.

Damit war der Weg für den dominanten Erfolg von Ducati frei. Martin und Pole-Mann "Pecco" Bagnaia fuhren vorne weg und lieferten sich einen harten Fight mit dem besseren Ende für den Spanier. Martin ist damit auch in der WM-Wertung erster Herausforderer des Italieners, auf den ihm nur noch 16 Zähler fehlen. "Es war ein hartes Rennen. Pecco hat so viel Druck gemacht", so der 25-Jährige nach seinem ersten Rennsieg seit Spielberg 2021. "Das ist hoffentlich nur der erste Schritt, wir kommen immer näher heran."

Hinter dem Franzosen Zarco komplettierten Marco Bezzecchi und Luca Marini das starke Ergebnis für den italienischen Hersteller. Der nächste Grand Prix findet kommendes Wochenende im niederländischen Assen statt.

Nicht am Start war Honda-Star Marc Marquez. Der Spanier war am Vormittag beim Warm-up erneut zu Sturz gekommen und hatte sich dabei eine Fraktur am linken Daumen sowie eine Knöchelblessur zugezogen. Der sechsfache MotoGP-Weltmeister hatte an diesem Wochenende insgesamt fünf Stürze produziert.

KTM gab unterdessen bekannt, dass der routinierte Entwicklungsfahrer Dani Pedrosa im September beim San-Marino-GP in Misano erneut dank einer Wildcard an den Start gehen wird. Der 37-jährige Spanier hatte Ende April in Jerez mit einem starken siebenten Platz beeindruckt.