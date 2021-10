57,4 Millionen Tonnen Elektroschrott erwartet

Angesichts einer immer weiter steigenden Masse an kaputten und ungenutzten Elektrogeräten appellieren Umweltschützer an Verbraucher. Sie sollen ausgemusterte Elektrogeräte reparieren oder recyceln lassen, hieß es zum internationalen Tag des Elektroschrotts ("International E-Waste-Day") am 14. Oktober. Laut Schätzungen wird die Masse des jährlich anfallenden Elektroschrotts im Jahr 2021 mit 57,4 Millionen Tonnen erneut einen Höchstwert erreichen.

APA / NÖN.at Aktualisiert am 13. Oktober 2021 | 16:06