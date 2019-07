"Für echte Amici" (italienisch: Freunde, Anm.) soll die "Mampfiosi" ersetzen, teilte McDonald's Österreich in einer Aussendung am Dienstag mit. Mit der neuen Botschaft wolle man die Freundschaft zu dem Nachbarland ausdrücken, so die Fastfood-Kette.

In Italien häuften sich in den vergangenen Tagen Proteste gegen die Werbekampagne. Auch Salvini kritisierte das Werbesujet auf Twitter. "Alle Italiener sind Mafiosi? Wie traurig ...", schrieb er, verwechselte dabei aber Österreich und Deutschland.