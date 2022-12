Für UnternehmeN Kanzler kündigt neuen Energiekostenzuschuss an

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Neuer Zuschuss für Betriebe Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

B undeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigt einen weiteren Energiekostenzuschuss für Unternehmen an. Aufgrund des neuen deutschen Modells für eine Gaspreisbremse habe man hier einen Nachbesserungsbedarf - es dürfe keinen Wettbewerbsvorteil für die deutsche Industrie geben, so der Kanzler in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Die Maßnahme werden gerade zwischen Finanz-, Wirtschafts- und Infrastrukturministerium verhandelt und soll noch vor Weihnachten vorliegen.