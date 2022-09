Schwergewicht Fury sagt britisches Box-Duell gegen Joshua ab

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Kein Kampf gegen Joshua: Tyson Fury Foto: APA/dpa

D as Duell der britischen Schwergewichtsboxer Tyson Fury und Anthony Joshua ist geplatzt. Der 34-jährige Fury hat am Montag einen Kampf gegen den zwei Jahre jüngeren Joshua nach Ablauf einer selbst auferlegten Frist ausgeschlossen. "Der Tag der Entscheidung ist gekommen und vorüber", sagte Fury in einem in den sozialen Medien verbreiteten Video. Es sei nach fünf Uhr am Montag und kein Vertrag sei unterzeichnet worden. Nächster Gegner werde nun der Deutsche Mahmoud Charr.