Fußall 1:1 zwischen LASK und Sturm - Siege für Salzburg und WAC

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

LASK und Sturm trennen sich im Schlager 1:1 Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

M it einem packenden 1:1 im Schlager zwischen dem LASK und Sturm Graz hat sich die Fußball-Bundesliga am Sonntag in die lange Winterpause verabschiedet. Titelverteidiger Red Bull Salzburg baute seine Tabellenführung auf das Verfolgerduo mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen Austria Klagenfurt auf sechs (Sturm) beziehungsweise zwölf Punkte (LASK) aus. Ebenfalls mit einem 1:0 warf der neuntplatzierte WAC die Wiener Austria im letzten Abdruck aus der oberen Tabellenhälfte.