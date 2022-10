Fußball 0:5-Niederlage der Wiener Austria bei Villarreal in ECL

Jose Luis Morales mit lupenreinem Hattrick Foto: APA/AFP

K ein Erfolgserlebnis, sondern eine heftige Niederlage hat das Gastspiel der Wiener Austria bei Villarreal am Donnerstagabend in der 3. Runde der Fußball-Conference-League gezeitigt. Die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid musste sich dem von Coach Unai Emery gesteuerten "Gelben U-Boot" im Estadi Ciutat de Valencia deutlich mit 0:5 (0:2) geschlagen geben. In der Tabelle der Gruppe C ist die Austria mit nur einem Zähler Letzter, Villarreal hält mit neun beim Punktemaximum.