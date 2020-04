13 deutschen Proficlubs droht laut "kicker" Insolvenz .

Die wirtschaftliche Lage vieler Vereine in der deutschen Fußball-Bundesliga und in der 2. Liga ist einem Medienbericht zufolge dramatischer als bisher bekannt. Wie das Fachblatt "kicker" am Freitag online berichtete, drohe 13 der 36 Profivereine - darunter vier Erstligisten - wegen den Einnahmenausfällen infolge der Corona-Pandemie die Insolvenz noch in dieser Saison.