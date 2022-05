Fußball 14. Saisontor von Arnautovic bei Bolognas 3:4 bei Venezia

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ein Arnautovic-Treffer war zu wenig, um Punkte mitzunehmen Foto: APA/AFP

F ußball-Teamstürmer Marko Arnautovic hat am Sonntag seinen 14. Saisontreffer in der Serie A erzielt. Der 33-jährige Wiener traf bei der 3:4-Auswärtsniederlage von Bologna bei Venezia in der 55. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich und baute damit die Tor-Saisonbestmarke eines Österreichers im italienischen Oberhaus weiter aus. Bologna gab bei der Rückkehr von Coach Sinisa Mihajlovic nach dessen Behandlung wegen einer Leukämie-Erkrankung eine 3:2-Führung aus der Hand.