Die "Jungbullen" sind erst am Sonntag beim Zweierteam von Rapid im Einsatz. Der von Bundesligist Hartberg ausgeliehene Lukas Fadinger erzielte den Goldtreffer für Lafnitz bereits in der 19. Minute. Weitere Tore fielen nicht mehr, obwohl die Wiener ab der 31. Minute nach einer Roten Karte für Tin Plavotic in Unterzahl agieren mussten. Der kroatische Innenverteidiger hatte Fadinger bei einem hohen Ball mit dem Fuß im Gesicht getroffen.

Der FAC fiel in der Tabelle auf Rang zwölf zurück, da der SV Horn auch dank eines Doppelpacks von Marco Siverio (22., 49.) gegen Austria Lustenau einen 4:3-Erfolg feierte und neuer Achter ist - noch vor den neuntplatzierten Vorarlbergern. Am Ende der Tabelle gaben die Young Violets Austria Wien die "Rote Laterne" wieder an den Nachwuchs vom nun zwei Zähler entfernten Lokalrivalen Rapid ab. Ausschlaggebend war ein 3:1-Sieg gegen die Juniors OÖ, den Niels Hahn (56.), Christoph Martschinko (65.) und Muharem Huskovic (72.) sicherstellten.