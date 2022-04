Fußball Abstiegskampf und EC-Plätze im Fokus in deutscher Bundesliga

Lesezeit: 4 Min AN APA / NÖN.at

Baumgartner und Posch wollen gegen Freiburg punkten Foto: APA/dpa

D er Meistertitel in der deutschen Fußball-Bundesliga ist wieder einmal an den FC Bayern München vergeben, der Fokus wandert damit Richtung Kampf gegen den Abstieg und um die Europacup-Plätze. In der 32. Runde kreuzen die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg am Samstag mit reichlich Österreich-Beteiligung die Klingen. Die Hoffenheimer brauchen drei Punkte, um den Traum von Europa am Leben zu erhalten. Zwischen Arminia Bielefeld und Hertha BSC geht es ums sportliche Überleben.