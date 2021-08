"Wir haben mehrfach unsere Wertschätzung der sportlichen Qualitäten von Kevin Danso zum Ausdruck gebracht", sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter über den sechsfachen ÖFB-Nationalspieler "Zuletzt hat er eine tolle Entwicklung genommen und wir hätten ihm in der kommenden Saison in der Bundesliga in unserem Team viel zugetraut. Schade, dass er dies anders sieht und nicht mehr das FCA-Trikot tragen möchte."

Aus dem Trainingslager in Tirol im Juli war Danso nach seiner Weigerung, am Training teilzunehmen, nach Hause geschickt worden. "Für uns stand fest, dass ein Wechsel nur zustande kommt, wenn die Rahmenbedingungen für uns passen. Dies ist nach einigen Gesprächen nun der Fall, so dass wir dem Wechsel zugestimmt haben", erklärte Reuter.

Lens war nach der Saison 2019/20 in die erste französische Liga zurückgekehrt und hatte die vergangene Saison auf dem siebenten Rang beendet. Danso ist der dritte Österreicher in der Ligue 1 neben Flavius Daniliuc (OGC Nizza) und Adrian Grbic (FC Lorient).