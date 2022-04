Abwehrspieler Greiml kehrt Rapid im Sommer den Rücken

Werbung

Laut Barisic habe man bei Greiml ein schon vor der Verletzung vorgelegtes Vertragsangebot in den vergangenen zwei Monaten noch zwei weitere Male attraktiver gestaltet. Ohne Erfolg. "Daher gehe ich davon aus, dass die Entscheidung nicht nur sportliche Gründe hatte, aber so ist wohl unser Fußballgeschäft", wurde Barisic zitiert. Dem Innenverteidiger attestierte er seit seinem Wechsel zu Rapid vor knapp vier Jahren eine "großartige" Entwicklung. "Er hat die sich ihm gebotene Chance bestens genutzt und war immer ein Vorzeigeprofi, dem ich für seine weitere Laufbahn nur das Beste gönne", so der 51-jährige Wiener.

Greiml brachte es auf 57 Pflichtspiele für die Hütteldorfer, bei denen er bis zu seinem Kreuzbandriss im Ligaspiel in Hartberg am 24. Oktober 2021 diese Saison zum absoluten Stammspieler zählte.