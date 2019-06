AC Milan aus Europa League 2019/20 ausgeschlossen .

Die AC Milan darf in der kommenden Saison nicht im Fußball-Europacup spielen. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) verhängte die Sperre wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay der UEFA, wie es in einer CAS-Mitteilung hieß. Milan hatte sich als Tabellenfünfter der Serie A für die Europa League qualifiziert.