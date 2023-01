Fußball AC Milan nach 0:4 bei Lazio schon zwölf Punkte hinter Napoli

Klarer Sieg von Lazio über Milan Foto: APA/AFP

F ür den italienischen Fußball-Meister AC Milan ist die erfolgreiche Titelverteidigung am Dienstag in noch weitere Ferne gerückt. Die zweitplatzierten "Rossoneri" kassierten auswärts gegen Lazio Rom ein 0:4-Debakel und haben damit bei Halbzeit der Serie-A-Saison schon zwölf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Napoli. Jeweils einen Zähler hinter den Mailändern folgen Lazio, Inter Mailand und AS Roma.