Fußball Achtes Saisontor von Arnautovic bei Bologna-Sieg

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Arnautovic hält schon bei acht Saisontoren Foto: APA/AFP/Archivbild

M arko Arnautovic hat seinen achten Saisontreffer in der italienischen Fußballmeisterschaft erzielt. Der ÖFB-Teamstürmer traf am Samstag beim 3:0-Heimerfolg des FC Bologna gegen Sassuolo zum 2:0 (51.) und liegt hinter Victor Osimhen (9 Tore) vom überlegenen Tabellenführer Napoli auf Rang zwei in der Torschützenliste der Serie A.