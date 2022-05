Fußball Adi Hütter trennt sich "in Einvernehmen" von Mönchengladbach

Hütter beendete Job in Gladbach mit 5:1 gegen Hoffenheim Foto: APA/dpa

T rainer Adi Hütter verlässt nach nur einer Saison den deutschen Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Er und der Verein würden "in beiderseitigem Einvernehmen getrennte Wege gehen", sagte der Vorarlberger am Samstag dem TV-Sender Sky nach dem 5:1 zum Saisonabschluss gegen Hoffenheim. Der Club bestätigte dies zeitgleich. Die Entscheidung sei das Ergebnis der in den letzten Wochen und Tagen geführten Gespräche und Analysen der abgelaufenen Saison.