Ägypten folgt Senegal beim Afrika Cup ins Finale

Rekordsieger Ägypten ist Senegals Fußball-Nationalmannschaft ins Finale des Afrika Cups gefolgt. Die "Pharaonen" besiegten Gastgeber Kamerun am Donnerstag in Yaounde im Elfmeterschießen mit 3:1 - damit treffen die Liverpool-Stars Mohamed Salah (Ägypten) und Sadio Mané (Senegal) am Sonntag im Endspiel aufeinander. Nach der regulären Spielzeit und Verlängerung stand es 0:0.