Alaba drohen ÖFB-Ausfall und bis zu drei Wochen Pause .

Die Anzeichen, dass David Alaba dem österreichischen Fußball-Nationalteam in den anstehenden EM-Qualifikationsspielen am Donnerstag gegen Israel und am folgenden Sonntag in Slowenien nicht zur Verfügung steht, verdichten sich. Gegenüber deutschen Medienvertretern gab Alaba seine Ausfallszeit wegen eines Haarrisses in der Rippe am Samstag mit bis zu drei Wochen an.