Alaba jubelt bei Real-Pflichtspieldebüt über Sieg .

David Alaba hat sich über ein gelungenes Pflichtspieldebüt im Dress von Real Madrid freuen dürfen. Der 29-jährige Wiener spielte am Samstag beim 4:1-Erfolg der "Königlichen" in der Auftaktrunde von LaLiga bei Deportivo Alaves durch und glänzte auch als Assistgeber. Der ÖFB-Teamspieler agierte allerdings nicht wie zuletzt bei seinem Ex-Arbeitgeber Bayern München in der Innenverteidigung, sondern als Linksverteidiger. Auf dieser Position hatte er jahrelang in München gespielt.