Alaba nach Clasico-Sieg gefeiert, Koeman von Fans attackiert

David Alaba ist nach dem 2:1-Auswärtserfolg im spanischen Fußball-Clasico gegen den FC Barcelona der Mann im Mittelpunkt gewesen. Der ÖFB-Legionär erzielte am Sonntag im Camp Nou in der 32. Minute den Madrider Führungstreffer zum 1:0 und zeigte generell eine starke Leistung. Die Barcelona-Fans ließen ihren Frust unterdessen auch an Trainer Ronald Koeman aus. Der Niederländer wurde im Anschluss an das Match von einigen Anhängern angegriffen.

APA / NÖN.at Erstellt am 25. Oktober 2021 | 11:35