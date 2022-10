Fußball Altach-Sieg im Kellerduell in Ried - Klagenfurt gewann

Zweiter Saisonsieg für die Altacher Foto: APA/EXPA/ROLAND HACKL

D er SCR Altach hat am Sonntag in der 10. Runde einen wichtigen Sieg im Kellerduell der Fußball-Bundesliga im Innviertel eingefahren. Das bisherige Liga-Schlusslicht aus Vorarlberg gewann bei der SV Ried trotz 1:2-Rückstands zur Pause noch mit 3:2 und gab die Rote Laterne an das Team von Trainer Christian Heinle ab. Mit dem gleichen Ergebnis gewann Austria Klagenfurt beim TSV Hartberg. Am frühen Abend trafen die Wiener Austria und Sturm Graz in der Generali Arena aufeinander.