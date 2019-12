Altach und Admira mit Auswärtssiegen im Abstiegskampf .

Mannschaften von Nestor El Maestro gelten als Meister in der Verteidigung einer Führung. Am Sonntag vergab Sturm Graz beim 1:2 zu Hause gegen Altach aber erstmals in dieser Saison eine 1:0-Führung und verspielte die Chance, zum WAC aufzuschließen. Altach feierte einen historischen Erfolg in Graz und holte so wie die Admira (2:1 in Mattersburg) wichtige Auswärtspunkte im Kampf um den Klassenerhalt.