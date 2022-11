Fußball Arnautovic erspart ÖFB-Team Blamage - 1:0 gegen Andorra

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Arnautovic Goldtorschütze gegen Andorra Foto: APA/ROBERT JAEGER

Ö sterreichs Fußball-Nationalmannschaft ist am Mittwoch gegen die Nummer 151 der Weltrangliste knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Das ÖFB-Team mühte sich im Stadion La Rosaleda in Malaga gegen die fast zur Gänze aus Amateurkickern bestehende Truppe von Andorra zu einem 1:0-Sieg. Das Goldtor gelang Marko Arnautovic in der 87. Minute.