Arnautovic stellt ÖFB-Teamchef Foda nicht infrage

Marko Arnautovic hat am Mittwoch gereizt auf Fragen über die Zukunft von Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda reagiert. Der Trainer steht vor den beiden abschließenden Spielen der enttäuschenden WM-Qualifikation unter Druck. Sollten die Partien am Freitag gegen Israel und am Montag gegen die Republik Moldau in Klagenfurt nicht gewonnen werden, könnte der neue ÖFB-Präsident Gerhard Milletich Handlungsbedarf bekommen. Arnautovic sieht diesen offenbar nicht.