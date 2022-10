Fußball Arnautovic-Tor bei zweitem Saisonsieg von Bologna



Arnautovic hält schon bei sieben Saisontoren Foto: APA/AFP

M arco Arnautovic hat am Sonntag den zweiten Saisonsieg des FC Bologna in der italienischen Fußball-Meisterschaft eingeleitet. Der ÖFB-Teamstürmer erzielte beim 2:0-(2:0)-Heimerfolg über Lecce in der 13. Minute per Elfmeter das Führungstor. Mit seinem siebenten Saisontor führt Arnautovic wieder solo die Torschützenliste der Serie A vor Ciro Immobile (Lazio) und Dusan Vlahovic (Juventus, jeweils 6) an.