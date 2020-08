Aufatmen bei Rapid - Alle Corona-Tests negativ .

Eine erneute Coronavirus-Testreihe ist bei allen Spielern und Betreuern von Fußball-Bundesligist Rapid negativ ausgefallen. "Damit kann der sportliche Bereich ab sofort wieder in einen geregelten Betrieb übergehen", hieß es am Dienstag vom Club. Die Testspiele am Mittwoch gegen die tschechischen Clubs Opava in Bad Erlach sowie am Samstag im Allianz Stadion gegen Slovan Liberec können stattfinden.