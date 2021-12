Augsburg verlässt Relegationsplatz mit 2:0-Sieg in Köln

Der FC Augsburg hat den Relegationsplatz in der deutschen Fußball-Bundesliga am Freitagabend zum Auftakt der 15. Runde verlassen und ist zumindest für einen Tag auf Rang 14 vorgestoßen. ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch und Co. setzten sich beim 1. FC Köln mit 2:0 (0:0) durch und rückten bis auf drei Punkte an den Tabellenneunten heran. Bei Köln spielte bei der ersten Heimniederlage Dejan Ljubicic durch, Florian Kainz wurde in der 83. Minute für Louis Schaub ausgetauscht.