Austria muss wochenlang auf Monschein verzichten .

Die Wiener Austria wird Stürmer Christoph Monschein in diesem Jahr möglicherweise nicht mehr einsetzen können. Wie der Sechste der Fußball-Bundesliga am Montag bekannt gab, zog sich der österreichische Internationale im Ligaspiel in Altach am Samstag einen Teilriss des Außenbandes im rechten Sprunggelenk zu. Monschein wird mehrere Wochen ausfallen. Eine Operation sei aber nicht nötig.