Austria nach 5:3-Sieg über Hartberg im Viertelfinale .

Austria Wien steht im Viertelfinale des ÖFB-Cups. Die Favoritner feierten am Mittwoch einen 5:3-Heimsieg über den Bundesliga-Rivalen TSV Hartberg, bei dem das Team von Trainer Peter Stöger am 31. Oktober in der Meisterschaft 1:2 verloren hatte. Die Tore für die Gastgeber erzielten Kapitän Alexander Grünwald (12.), Stephan Zwierschitz (17.), Benedikt Pichler (41.), Manprit Sarkaria (49.) und Dominik Fitz (65.).