Austria nur 2:2 gegen SKN, Hartberg mit 1:0 in Tirol .

Die Austria hat in der Fußball-Bundesliga einen Erfolg in St. Pölten liegen gelassen. Die Wiener gingen am Sonntag beim 2:2 (1:0) gegen den Tabellenletzten zweimal in Führung, traten die Heimreise nach einem späten Elfertor von Rene Gartler (87.) aber nur mit einem Zähler im Gepäck an. Hartberg kehrte mit 1:0 bei der WSG Tirol auf die Siegerstraße zurück.