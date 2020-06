Austria will Schlagzahl hochhalten .

Die Austria will die Schlagzahl hochhalten, um gestärkt in ein mögliches "Finale" um einen Europacup-Platz zu gehen. Bei der gegen den Abstieg kämpfenden Admira soll am Dienstag nach drei Siegen in Serie der nächste Erfolg folgen. Altach versucht indes gegen Mattersburg, den Anschluss an die Austria nicht komplett zu verlieren. Im Kellerduell kämpfen St. Pölten und der WSG Tirol um Punkte.