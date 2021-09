Bis zur 69. Minute lag Wales in Kasan hinten, ehe der 32-Jährige per Foulelfer den Ausgleich bzw. in der Nachspielzeit noch den Siegestreffer (93.) erzielte. In Qualifikations-Gruppe E blieb man mit 6 Punkten auf Tuchfühlung mit Tschechien (7), das am Abend auf Leader Belgien (10) traf.

Bald nach Beginn hatte Bale ebenfalls per Elfer die stark ersatzgeschwächten Gäste in Führung gebracht, danach war Wales allerdings durch Wital Lissakowitsch (29./Elfer) und Pawel Sekdo (31.) innerhalb von drei Minuten in Rückstand geraten und musste zur Pause sogar froh sein, keinen weiteren Gegentreffer kassiert zu haben. Das Spiel war ins russische Kasan verlegt worden, weil aus der EU bzw. Großbritannien kommende Flugzeuge aufgrund der Sanktionen gegen Belarus dort derzeit nicht landen dürfen.