Atletico Madrid hielt in LaLiga indes Kurs Richtung Meistertitel. Dank eines späten Elfertores von Luis Suarez (89.) siegte der Tabellenführer bei Eibar mit 2:1. Suarez hatte bereits den Ausgleich (40.) geschossen, nachdem die Hausherren durch einen von Torhüter Marko Dmitrovic verwerteten Elfmeter (12.) in Führung gegangen waren. Atletico liegt an der Spitze nun sieben Punkte vor dem ersten Verfolger Real Madrid und hat noch dazu eine Nachtragspartie zu absolvieren. Barcelona ist Dritter mit zehn Zähler Rückstand auf den Tabellenführer.